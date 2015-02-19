Украина хочет в марте сократить импорт электроэнергии из РФ в 7,5 раза

Украина, которая с 1 января 2015 года начала импорт электроэнергии из России, планирует в марте текущего года сократить импортные поставки в 7,5 раза – до 200 мВт и полностью прекратить закупки российской электроэнергии в сентябре, сообщил в ходе заседания Общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заместитель министра Александр Светелик.

«Мы на март закладываем сейчас из тех 1,5 тыс. мВт, которые у нас есть по контракту (с РФ - УНИАН), … 200 мВт. Нам не нужно больше, - сказал Светелик. - Мы также считали годовой баланс, в качестве примера приведу: у нас в сентябре импорт стоит «ноль». Мы не будем брать его (импорт - УНИАН)».

При этом Светелик добавил, что конечное решение об объемах импорта будет зависеть от погодных условий в стране.

Как сообщал УНИАН, из-за боевых действий на Донбассе и уничтожения шахт Украина практически лишилась доступа к энергетическому углю собственного производства, залежи которого сконцентрированы в Донецкой и Луганской областях. Нехватка угля привела к острому дефициту электроэнергии, которая вырабатывается украинскими ТЭС, работающими на энергетическом угле. В декабре 2014 года в Украине начались веерные отключения электроэнергии. В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, ЮАР и Австралии.

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30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку непосредственно электроэнергии. Документы были заключены между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно, в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма было заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 коп. за кВт/ч.

В то же время, в середине января премьер-министр Яценюк поручил разобраться с формулировками контрактов, поскольку в них АР Крым отмечалась как «федеральный округ Российской Федерации». Министр Демчишин позднее сообщил, что словосочетания «федеральный округ» в окончательной редакции контрактов нет.

Тем не менее, в конце января 2015 года премьер Яценюк инициировал служебное расследование в отношении должностных лиц Министерства энергетики и угольной промышленности, причастных к подписанию контрактов на импорт электроэнергии в Украину. Расследование начала Генеральная прокуратура Украины.

По данным Госстата, производство электроэнергии в Украине в январе 2015 года сократилось по сравнению с январем 2014 года на 12,5% – до 15,8 млрд кВт/ч. Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии на сегодняшний день составляет более 50%, за январь 2015 года увеличили производство электроэнергии по сравнению с январем 2014 года на 5,4% – до 8,7 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, испытывающие острый дефицит угля, в январе 2015 года сократили производство электроэнергии по сравнению с январем 2014 года на 27,4% – до 6,3 млрд кВт/ч.

Гидроэлектростанции в январе сократили объем производства электроэнергии на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 0,7 млрд кВт/ч.