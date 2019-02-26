Закон о зеленых аукционах важно принять до выборов – эксперт

Руководитель группы по вопросам энергетики и окружающей среды Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Торстен Воллерт считает, что закон о зеленых аукционах нужно принять как можно скорее.

«Нужен обязательно закон (О зеленых аукционах – ред.) и чтобы он был принят до выборов. Потому что иначе мы потеряем как минимум полгода», - заявил он в ходе Украинского энергетического форума.

По данным еврочиновника, на принятии данного закона настаивают европейские партнеры Украины. «Было оптимистическое мнение, что этот законопроект пройдёт. Я знаю, что коллеги над этим работают – Европейский Банк Реконструкции и Развития, Европейская комиссия. Это общая европейская тенденция. Закон должен быть нормальный и современный», - подчеркнул эксперт.

В новой модели зеленой энергетики должны быть защищены интересы небольших производителей электроэнергии. «Отдельный вопрос, это для маленьких производителей. Например, школа, дачный коллектив. Они не будут участвовать в аукционах, поскольку это просто нереально. Они мелкие, поэтому в разных странах для них создается специальный режим. Для этих маленьких проектов будет простой режим и это работает. Это работает в разных странах, и я очень надеюсь, что в Украине будет очень продвинутый закон», - констатирует Торстен Воллерт.

20 декабря 2018 года парламент принял в первом чтении законопроект № 8449-д об обеспечении конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников. Документ предусматривает переход с 1 января 2020 года к конкурентному аукционному принципу определения цены электроэнергии ВИЭ вместо ныне действующих фиксированных «зеленых» тарифов. Внедрение аукционов позволит снизить цены на зеленую электроэнергию благодаря запуску механизма конкуренции.

Как заявлял директор секретариата Энергетического сообщества Януш Копач (Janez Kopač), энергетическое сообщество рассчитывает, что законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года «зеленых» аукционов будет принят не позднее марта 2019 года.