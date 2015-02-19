«Нафтогаз» прекратил поставки газа в зону АТО из-за повреждения боевиками инфраструктуры

НАК «Нафтогаз Украины» с 18 февраля 2015 года прекратил поставки природного газа в зону проведения антитеррористической операции из-за многочисленных повреждений пророссийскими боевиками газотранспортной инфраструктуры, говорится в сообщении компании.

«Возобновление поставок газа пока невозможно из-за продолжающихся активных боевых действий в данном регионе. Украинский оператор газотранспортной системы ПАО «Укртрансгаз» подтверждает свою готовность начать работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры, как только боевые действия будут прекращены, а работники получат возможность добраться до аварийных участков без угрозы их жизни и здоровью», - говорится в сообщении НАК.

В компании уточнили, что на данный момент продолжается анализ повреждений и уточнение убытков, причиненных разрушением газотранспортной инфраструктуры.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк 18 февраля поручил остановить оплату электроэнергии, вырабатываемой на станциях, которые находятся на территориях, подконтрольных пророссийским террористам.

В октябре 2014 года Яценюк предлагал рассмотреть возможность безоплатного потребления газа в зоне проведения антитеррористической операции и привлечь к этому Совет национальной безопасности и обороны.

По данным «Нафтогаза», только в октябре 2014 года компания недополучила около 700 млн грн из зоны АТО за потребленный газ. По оценкам «Нафтогаза», объемы потребления зоны АТО - Донецкой и Луганской областей - по итогам года составят 1 млрд кубометров на сумму 6-7 млрд грн.