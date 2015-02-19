Украина отложила внедрение на АЭС нового российского топлива

«Необходимо дополнительно решить с ОАО «ТВЭЛ» вопросы, касающиеся длительного сухого хранения отработавшего топлива ТВСА-12 и получить отчет референтного опыта использования этих кассет на энергоблоке №1 Калининской АЭС (Россия – УНИАН). Указанные документы были ранее рассмотрены ГП «НАЭК «Энергоатом» и направлены в ОАО «ТВЭЛ» на доработку», - говорится в сообщении «Энергоатома».

В компании напомнили, что загрузка опытной партии ТВСА-12 на АЭС Украины ранее планировалось на 2014 год на энергоблоке №4 Ривненской АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания «ТВЭЛ» создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.

Ривненская АЭС - первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов в Украине, и единственная - с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в четырех километрах от города Кузнецовск.