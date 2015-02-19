Россия может вернуться к "Южному потоку" – хочет соединить его с «Турецким»

16:01, 19 февраля 2015
Энергетика
4527

В рамках "Турецкого потока" "Газпром" допускает строительство газопроводов в Юго-Восточной Европе по примерному маршруту South Stream, хотя до сих пор Россия настаивала на создании инфраструктуры силами Евросоюза

REUTERS

Россия может частично вернуться к концепции проекта газопровода South Stream, со скандалом закрытого в декабре 2014 года, пишет в четверг "Коммерсант".

Заявления, сделанные президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Венгрию, показали, что в рамках "Турецкого потока" "Газпром" допускает строительство газопроводов в Юго-Восточной Европе по примерному маршруту South Stream, хотя до сих пор Россия настаивала на создании инфраструктуры силами Евросоюза. Теперь позиция изменилась, и Москва уже обсуждает участие в проекте Будапешта.

Путин по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что при строительстве альтернативного газопровода через Турцию ("Турецкий поток") "мы, по сути, часть бывшего "Южного потока" можем реализовать через Турцию. Можем использовать наши договоренности и совместные предприятия (по South Stream.- ред.) с Сербией, Венгрией, с другими партнерами, можем выйти с другими партнерами через Австрию, через Баумгартен". Российский президент подчеркнул, что "все это возможно, если будет желание у наших европейских партнеров к сотрудничеству, если нам не будут мешать".

Читайте такжеВ «Газпроме» заявили, что решение о транзите в обход Украины принимал Путин

Такой подход выглядит существенным изменением по сравнению с тем, что говорили еще в январе глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Так, господин Миллер утверждал, что 48 млрд кубометров российского газа по "Турецкому потоку" будут поставлены на границу Греции и Турции, а постройка газопроводов в Юго-Восточной Европе для поставки этого газа потребителям Балкан, Италии и Центральной Европы является задачей Евросоюза.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович тогда прямо заявил, что такая позиция "Газпрома" предполагает нарушение его контрактов с европейскими потребителями. Российская сторона отвечала, что "Газпром" хотел построить South Stream к нынешним пунктам сдачи газа, но не смог этого сделать из-за европейского регулирования, поэтому теперь не будет и пытаться строить газопроводы в ЕС из-за правовой неопределенности. Тем не менее из слов Владимира Путина следует, что высшее российское руководство как минимум не считает заявленную "Газпромом" жесткую переговорную позицию единственно возможной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter