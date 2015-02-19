Россия может вернуться к "Южному потоку" – хочет соединить его с «Турецким»

Россия может частично вернуться к концепции проекта газопровода South Stream, со скандалом закрытого в декабре 2014 года, пишет в четверг "Коммерсант".

Заявления, сделанные президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Венгрию, показали, что в рамках "Турецкого потока" "Газпром" допускает строительство газопроводов в Юго-Восточной Европе по примерному маршруту South Stream, хотя до сих пор Россия настаивала на создании инфраструктуры силами Евросоюза. Теперь позиция изменилась, и Москва уже обсуждает участие в проекте Будапешта.

Путин по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что при строительстве альтернативного газопровода через Турцию ("Турецкий поток") "мы, по сути, часть бывшего "Южного потока" можем реализовать через Турцию. Можем использовать наши договоренности и совместные предприятия (по South Stream.- ред.) с Сербией, Венгрией, с другими партнерами, можем выйти с другими партнерами через Австрию, через Баумгартен". Российский президент подчеркнул, что "все это возможно, если будет желание у наших европейских партнеров к сотрудничеству, если нам не будут мешать".

Читайте такжеВ «Газпроме» заявили, что решение о транзите в обход Украины принимал Путин

Такой подход выглядит существенным изменением по сравнению с тем, что говорили еще в январе глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Так, господин Миллер утверждал, что 48 млрд кубометров российского газа по "Турецкому потоку" будут поставлены на границу Греции и Турции, а постройка газопроводов в Юго-Восточной Европе для поставки этого газа потребителям Балкан, Италии и Центральной Европы является задачей Евросоюза.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович тогда прямо заявил, что такая позиция "Газпрома" предполагает нарушение его контрактов с европейскими потребителями. Российская сторона отвечала, что "Газпром" хотел построить South Stream к нынешним пунктам сдачи газа, но не смог этого сделать из-за европейского регулирования, поэтому теперь не будет и пытаться строить газопроводы в ЕС из-за правовой неопределенности. Тем не менее из слов Владимира Путина следует, что высшее российское руководство как минимум не считает заявленную "Газпромом" жесткую переговорную позицию единственно возможной.