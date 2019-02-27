Нефть дорожает на данных о снижении запасов сырья в США

Brent подорожала до $65,75 доллара, WTI - до $55,99 за баррель.

Мировые цены на нефть растут в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов этого сырья в США на предыдущей неделе.

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Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 6:43 цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% - до 65,75 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,88% - до 55,99 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Согласно данным API, за неделю по 22 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,2 миллиона баррелей после роста на 1,26 миллиона баррелей неделей ранее.

"Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. При этом аналитики прогнозируют рост запасов на 2,842 миллиона баррелей после увеличения на 3,672 миллиона баррелей неделей ранее", - подчеркивает издание.

Кроме того, цены на нефть продолжает поддерживать сокращение добычи ОПЕК+ в рамках обновленного соглашения, достигнутого в конце 2018 года. В частности, сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), мнение которого приводит агентство Рейтер, связывает повышение цен на нефть в последнее время не с ростом спроса, а прежде всего, с "политически согласованным сокращением добычи ОПЕК+".