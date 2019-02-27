Технически первые "зеленые" аукционы могут быть реализованы в 2020 году – глава "Укрэнерго"

При благоприятном стечении обстоятельств первые "зеленые" аукционы могут состояться в конце текущего года, но подписание договоров произойдет не ранее 2020 года.

Введение аукционов и технически, и с точки зрения сроков подготовки, невозможно ранее 20 апреля 2020 года. Об этом заявил глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Мы на грани того, что мы этот срок выдержим. Исходя из самой процедуры проведения аукциона и тех документов, на которые нужно базироваться. Только в конце марта появится, я надеюсь, утвержденный регулятором отчет о достаточности генерирующих мощностей, исходя из которого мы будем формировать наше представление о квотах. Мы сможем квоты довести только ближе к концу 2 квартала. Потом сама процедура аукциона", - прокомментировал В.Ковальчук.

По мнению главы НЭК "Укрэнерго", при благоприятном стечении обстоятельств первые "зеленые" аукционы могут состояться в конце текущего года. Но подписание договоров произойдет не ранее 2020 года.

"Конкурс занимает определенное время. Я считаю, что при идеальном стечении обстоятельств первые конкурсы смогут завершиться к самому концу 2019 года. Если дату проведения первого аукциона, то это может быть 2019 год. Если мы говорим о том, что подписаны первые договора с победителем аукциона, то это уже 2020 год", - подчеркнул он.

20 декабря 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект № 8449-д об обеспечении конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников. Документ предусматривает переход с 1 января 2020 года к конкурентному аукционному принципу определения цены электроэнергии ВИЭ вместо ныне действующих фиксированных "зеленых" тарифов. Внедрение "зеленых" аукционов позволит снизить цены на зеленую электроэнергию благодаря запуску механизма конкуренции.

Как заявлял директор секретариата Европейского энергетического сообщества Януш Копач (Janez Kopač), энергосообщество рассчитывает, что законопроект № 8449-д о внедрении с 2020 года "зеленых" аукционов будет принят не позднее марта 2019 года.