"Газпром" начал поставлять газ в "ДНР" и "ЛНР" – счет выставит «Нафтогазу»

"Газпром" с 16.00 мск 19 февраля начал поставлять на юго-восток Украины 12 млн кубометров газа в сутки через газоизмерительные станции "Прохоровка" и "Платово".

Об этом сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ТАСС.

"В соответствии с действующим между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" контрактом купли-продажи газа, с 16.00 19 февраля 2015 года "Газпром" поставляет газ в Украину, в том числе через газоизмерительные станции "Прохоровка" и "Платово", в объеме 12 млн кубометров в сутки", - сказал он.

ГИС «Прохоровка» располагается на границе России и Луганской области (захваченной боевиками из так называемой «ЛНР»), ГИС «Платово» — на границе с Донецкой областью (захваченной боевиками «ДНР»).

Как пишут «Ведомости», при текущей цене газа для «Нафтогаза» $330 за 1000 куб м. поставляемый в "ДНР" и "ЛНР" газ будет обходиться Украине почти в $4 млн в сутки.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что речь идет о дополнительных поставках газа Украине. Прежде поставлялось 30 млн куб. м в сутки, теперь — 42 млн куб. м в сутки, сказал он. При этом Куприянов не уточнил, согласовано ли это с «Нафтогазом».

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня предписал Минэнерго и "Газпрому" подготовить предложения по гуманитарным поставкам газа в юго-восточные регионы Украины.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова пояснила: "Поставки газа на юго-восток Украины в качестве гуманитарной помощи будут осуществляться "Газпромом" на коммерческой основе. Источники финансирования определяются".

Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, предположил, что, возможно, речь пойдет о кредите либо будет подобран другой вариант финансирования поставок.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» с 18 февраля 2015 года прекратил поставки природного газа в зону проведения антитеррористической операции из-за многочисленных повреждений пророссийскими боевиками газотранспортной инфраструктуры.