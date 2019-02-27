​​​​​​​Дешевый газ для Украины: что сделано и что надо сделать

Весна принесет украинцам не только выборы президента, но и очередное повышение цен на газ: в мае цена голубого топлива для населения может вырасти на 15%, а с 2020 года цены и вовсе должны быть приравнены к рыночным. Смягчить ценовой удар можно было бы, увеличив собственную добычу, что предполагалось госпрограммой, которая, как признал премьер-министр Владимир Гройсман, была провалена.

Украина приближается к выборам президента и народных депутатов. Последние пять лет страной управляли люди, которые пришли к власти после Революции достоинства, в военное время и задекларировали приверженность экономическим реформам и движению в Европу. Самое время подводить промежуточные итоги.

Реформы вошли жизни каждого украинца и внесли изменения в работу всех секторов экономики. Где-то изменения уже приносят свои плоды, а где-то реформы забуксовали. Наиболее же противоречивые изменения коснулись одного из ключевых секторов экономики - энергетики, где, с одной стороны, принимались радикальные решения вроде существенного повышения цены на газ для населения, а с другой, - многие, казалось бы, элементарные, но необходимые нововведения были отложены в долгий ящик.

В 2016 году крупнейший добытчик газа в стране, государственная компания «Укргазвыдобування» приняла программу по наращиванию добычи газа до 20 миллиардов кубометров в 2020 году с 14,5 миллиарда кубометров газа в 2015 году.

Запланированных двадцати миллиардов кубометров хватило бы, чтобы полностью покрыть потребности населения и теплокоммунэнерго в газе, которые составляют порядка 18 миллиардов кубометров газа. Разницу «Нафтогаз» вынужден импортировать, оплачивая закупки валютой, истощая тем самым золотовалютные резервы Нацбанка.

Поставленной цели государственная компания планировала достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих.

Одновременно правительством была утверждена концепция развития газодобывающей отрасли до 2020 года, которая предусматривала увеличение общей добычи газа в стране до 27 миллиардов кубометров газа и снижение его потребления до аналогичного порога.

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Предельный срок выполнения этих задач был выбран не случайно, так как действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 1 января 2020 года. По самым пессимистическом прогнозам, в случае реализации Россией своих маниакальных планов по нанесению максимально возможного ущерба непокорной Украине, транзит газа по территории нашей страны в страны ЕС сократится до минимальных значений или же прекратиться полностью. Это будет означать для Украины потерю доходов, которые примерно соответствуют годовым расходам на импорт газа – около 3 миллиардов долларов.

Более того, в наращивании собственной добычи газа кровно заинтересованы сами украинцы. В ходе предвыборной гонки многие политики обещают радикальное снижение цен газ, однако, реального падение стоимости голубого топливо, которое принесло бы пользу экономике, а не вред можно добиться только путём наращивания собственной добычи и отказа от импорта, а не популистскими заявлениями, о чем в среду, 27 февраля, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр.

«Мы должны отказаться от закупок заграницей – вплоть до одного кубометра газа. Это наша стратегическая цель. Это даст нам возможность себя полностью обеспечить газом, и даст возможность системно снизить цены на газ. Потому что, лозунгами цены на газ снизить невозможно», - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что наша страна имеет реальные шансы достичь энергетической независимости, однако, долгие годы из-за популизма, коррупции и отсутствия инвестиции отечественная газодобыча не развивалась, а Украина была вынуждена импортировать газ у страны-агрессора.

«Украина, которая имеет все необходимые запасы газа, нефти, особенно, что касается газа, импортировала его из Российской Федерации. Я не понимаю, почему не было инвестировано достаточно финансовых ресурсов, чтобы открыть эти залежи и обеспечить Украину полноценным потреблением собственного газа. Точнее, я понимаю, почему это не происходило. Потому что, на тех транзитах, на тех закупках выгодно было сидеть тем, кто с этих потоков получал миллионы, сотни миллионов, а, возможно, и миллиарды», - сказал премьер.

«Поэтому им было все равно, как будет жить страна, а России это было выгодно, так как они всегда это использовали как средство давления на Украину», - добавил Гройсман.

Найти виноватого

Есть ли у страны успехи в достижении поставленных целей по радикальному наращиванию объемов добычи газа на своей территории? Пока – очень скромные.

По итогам прошлого года «Укргазвыдобування» увеличила добычу природного газа лишь на 1,6%, до 15,5 миллиарда кубометров. В целом же, Украина в прошлом году практически сохранила объем добычи в сравнении с 2017 годом – 20,9 миллиардов кубометров газа, а потребление газа и вовсе выросло на 1,3% - до 32,3 миллиарда кубометров.

В правительстве поспешили выразить свое недовольство такими результатами, и обвинили «Укргазвыдобування» в провале важного государственного задания: «Я крайне недоволен тем, что «Укргазвыдобування» план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила. Это нас очень беспокоит, и очень важно это исправить в ближайшие периоды», - заявил Гройсман.

Но, по словам президента Центра, глобалистики «Стратегия ХХI века» Михаила Гончара, такая позиция главы правительства лишь свидетельствует о желании повесить «всех собак» на «Укргазвыдобування» - тогда как часть вины лежит и на Кабинете министров.

«На «Укргазвыдобування» списать легче всего, так как они все-таки являются ответственными за программу. В то же время, правительство обратило внимание на программу только после двух лет наблюдательной позиции: «Вы там что-то делаете, ну и делайте себе. Это ваши дела». Программа должна была получить государственную поддержку с самого начала как стратегически важная», - сказал Гончар.

По его словам, на подготовку и принятие необходимых для развития отрасли и наращивания добычи законов ушло два года, что непростительно долго, поэтому фактическим стартом программы можно назвать 2018 год.

«Реально, два года было потеряно – 2016 и 2017 года на то, чтобы через парламент провести соответствующие изменения действующего законодательства в части снижения рентной платы на добычу газа до приемлемого уровня, в части дерегуляции отрасли. По сути можно сказать, что только прошлый год с формальной точки зрения стал стартом, но за оставшиеся время невозможно реализовать то, что планировалось», - сказал эксперт.

В свою очередь, в госхолдинге «Нафтогаз Украины», который управляет компанией «Укргазвыдобування», обратили внимание еще на одну проблему, из-за за которой темпы реализации программы не отвечают утвержденному графику, – отсутствие новых лицензий на разработку недр.

В тоже время, «Укргазвыдобування» успешно выполнила план по интенсификации добычи на действующих скважинах. Благодаря внедрению новых технологий, а также инвестициям в обновление собственной техники компании удалось компенсировать естественное падение добычи и достичь с 2015-2018 года суммарного ее увеличения на 5,35 миллиарда кубометров.

Планы по наращиванию добычи на новых участках были провалены, как отметили в компании, из-за действия третьих лиц, находящихся вне контроля «Укргазвыдобування» и «Нафтогаза».

Так, компания рассчитывала получить 80 новых лицензий в 2016-2018 годах, для чего подало более 170 пакетов документов, однако получено было всего 17 согласований. В ключевом регионе - на Полтавщине - за последние три года «Укргазвыдобування» получила более 60 отказов на поданные заявления на разработку недр и ни одного согласования. В 2017 году компания получила только четыре лицензии, в 2018 году - всего одну.

Стоит отметить, что большинство месторождений компании, которые дают 95% газа, истощены на 87%. Без получения новых лицензий о существенном наращивании добычи не может быть и речи.

Местные проблемы государственного уровня

Проблема во взаимоотношениях газодобытчиков и местных властей длиться уже не первый год. Механизм выдачи специального разрешения на добычу предполагает его обязательное согласование с облсоветами, к которым необходимо находить «особый подход», что у частных компаний получается намного лучше, чем у государственной.

Поэтому в 2018 году в Бюджетный кодекс были внесены изменения, согласно которым компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, обязали перечислять 5% ренты в местные бюджеты, о чем очень долго просили на местах. Но как оказалось, этого местным властям мало.

С завидной периодичностью всплывает информация о том, что Полтавский облсовет согласовал очередной пакет лицензий для компаний, которые СМИ связывают с российским бизнесменом Павлом Фуксом или еще с кем-то, но не госкомпании.

«Честно – руки опускаются от такого. В 2018 году только в Полтавской области «Укргазвыдобування» заплатит почти 500 млн гривен только в пользу местных общин. В ответ компания получила 61 отказ от Полтавского облсовета на согласование новых лицензий или на расширение границ существующих. Зато четырнадцать новых лицензий одним решением предоставляется компаниям без добычи, без ренты, без платежей в бюджет, без сотрудничества с общинами. А нам рассказывают - вам надо наладить «сотрудничество» с общинами. Видимо, у нас сотрудничество не с теми «общинами», - прокомментировал ситуацию глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко.

Как считает Михаил Гончар, такое поведение местных властей является не конструктивным и в итоге может привести к тому, что областные власти и пять процентов не смогут получить.

«Местные советы начинают действовать грабительским способом. Раньше они вообще ничего не получали, а теперь им пять процентов мало. Возможно, в будущем это будет пересмотрено, но для того, чтобы цыпленок снес яйцо надо, чтобы из этого цыплёнка выросла курица, поэтому сначала надо выдавать разрешения. Пусть компания работает. Если там не будет развиваться новое бурение и добыча, то местные советы не получат даже этих пяти процентов, а получат просто ноль. Я считаю, что в данном случае подход абсолютно не конструктивный», - отмечает эксперт.

Рука руку моет

Способ обуздания аппетитов местных властей, кажется, нашли в Государственной службе геологии и недр.

В марте этого года пройдут первые электронные аукционы по продаже десяти лицензий с ожидаемыми запасами 90 млрд куб. м газа и 16 млн тонн нефти. Всего Госгеонедр подготовила три десятка участков для реализации через «Прозорро.Продажи».

Благодаря такому формату устраняется коррупционная составляющая, так как чиновники Госгеонедр и представители газодобывающей компании встретятся лишь раз – при фактическом получении лицензии, а также исчезает возможность местных властей влиять на то, кто в итоге получит лицензию. Весь пакет документов, в том числе и согласования облсоветов, подготавливают чиновники Госгеонедр.

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Местные власти такой ход не оценили. Как рассказал исполняющий обязанности главы Госгеонедр Олег Кирилюк, при подготовке нефтегазовых участков для выставления на аукционы служба вновь столкнулась с отказами органов местного управления.

«На аукцион мы выставляем готовый участок, который согласован с местными советами и с Минэкологии. Есть проблемы с органами местного управления. Органы местного управления фактически по большинству участков нам отказывают», - сказал Кирилюк.

По его словам, причиной такого поведения областных советов является то, что ранее между частными компаниями и региональными властями работал принцип: «дай нам, а мы дадим тебе».

«Тут есть разные причины, но в основном это из-за того, что некоторое время участки выдавались путём апробации, когда инвесторы обращались непосредственно в органы местного самоуправления и заключали социальные соглашения или другие, и работал принцип: дай нам, а мы тебе дадим. Теперь же обращается Госгеонедр, а мы ничего предложить не можем», - добавил он.

По его словам, в службе предвидели такое поведение местных властей, и поэтому при подготовке правил электронных торгов время согласования участков местными советами было снижено с 90 до 45 дней, что существенно сократило возможности органам для маневров.

«Мы получили возможность выставлять участки, которые имеют молчаливое согласие», - отметил Кирилюк.

Таким образом, отечественная добыча может получить толчок к реальному росту, однако с существенным запозданием. При этом опасение вызывает то, что электронные аукционы являются пилотным проектом, который продлится до декабря 2019 года. Станет ли такой механизм единственно возможным для получения разрешений, вопрос открытый.

Задание на 2023 год

Эксперты сходятся во мнении, что выполнить в сроки программу уже точно не удастся, однако ее главная цель – обеспечение независимости Украины от импортного газа – вполне реализуема, пусть и не в 2020 году.

Как отметил Гончар, достичь поставленных сроков можно к 2023 году, однако, потребуются слаженные совместные действия всех заинтересованных сторон.

«Если действия органов госвласти и компании будут синхронизированы, то в принципе эффект может наступить в 2023 году. Оптимистичный вариант – 2022 год, но не думаю», - сказал эксперт.

По его словам, за последние годы было проделано много работы на законодательном и техническом уровнях, которые однозначно принесут плоды в ближайшие годы.

Однако в прогнозы могут быть внесены коррективы, например, в виде кадровых изменений в «Натфогазе» и «Укргазвыдобування», которые произойдут в марте этого года.

С 15 марта в отставку уходит глава «Укргазвыдобування» Олега Прохоренко, а ведь именно под его руководством компания очистилась от коррупции, которая долгие годы было вторым именем предприятия. Более того, весной этого года заканчивается контракт и с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, и на данным момент не известно будет ли Кабмин его продлевать.

Не стоит исключать вариант, при котором смена руководства в «Нафтогазе» приведет к откату проделанных реформ и возвращению многомиллиардных схем.

Однако, даже выполнив планы по наращиванию добычи газа, остается вопрос по снижению его потребления. Больших подвижек в этом направлении пока не наблюдается. Потребление газа не сокращается как планировалось, а хоть и незначительно, но растет, Таким образом, перед государством стоит титаническая задача снизить потребление минимум на пять миллиардов кубометров.

Согласно планам Кабмина, весомую роль в этом должен был сыграть Фонд энергоэффективности, который правительство обещало запустить еще в 2017 году. Сейчас в правительстве обещают, что Фонд заработает в первом квартале 2019 года.

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Потенциал же для сокращения потребления газа в нашей стране значительный, например, соседняя Польша потребляет газа вдвое меньше, имея в несколько раз более крупную экономику. Не меньший потенциал у Украины и в добыче этого вида топлива. Наши запасы оцениваются в 600-900 млрд кубометров. По этому показателю Украина входит в первую тройку государств Европы, однако пока, к сожалению, значительно уступает в темпах добычи. Приходит время исправить этот недочет.

Раскрыть этот потенциал уже весной этого года помогут электронные аукционы на, которые будут выставлены 17 нефтегазовых участков. По данным руководителя Госгеонедр Кирилюка ежегодная добыча газа на этих участках может составить до 5 млрд кубометров газа. И, как отметил глава правительства Гройсман, именно такого объема газа нахватает стране для полного отказа от импорта.

Остается надеяться, что практика проведения электронных аукционов укоренится и сыграет решающую роль в достижении нашей страной энергонезависимости, оставив в прошлом коррупционные схемы раздачи недр «в нужные руки».

Игорь Орел