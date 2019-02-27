Порошенко открыл ветроэлектростанцию Ахметова (фото, видео)

Президент подчеркнул, что подобные проекты демонстрируют то, что инвесторы доверяют Украине, верят в ее перспективы и готовы вкладывать средства.

Подразделение энергетического холдинга ДТЭК – ДТЭК ВИЭ, которое управляет активами компании в сфере альтернативной энергетики, начало запуск первой очереди Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области.

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Присутствовавший на событии президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подобные проекты демонстрируют то, что инвесторы доверяют Украине, верят в ее перспективы и готовы вкладывать средства.

«Открытие первой очереди Приморской ветроэлектростанции - не локальное, а очень важное событие для всей страны. Именно благодаря таким проектам мы превращаем Украину в регионального лидера», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Справка УНИАН. Общая мощность Приморской ветроэлектростанции составит 200 МВт.

Ввод в эксплуатацию двух очередей Приморской ВЭС по 100 МВт планируется до 2020 года.

Поставку, установку и обслуживание ветротурбин 3-мегаваттного класса для Приморской ВЭС обеспечит компания General Electric.

Ежегодно ВЭС будет производить 650-700 млн КВт/ч «зеленой» электроэнергии.

ДТЭК ВИЭ – холдинговая компания, консолидирующая активы ДТЭК в возобновляемой энергетике. В портфель проектов компании входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт) и Трифановская СЭС (10 МВт). На стадии строительства находятся еще два проекта – Никопольская СЭС (200 МВт) и первая очередь Приморской ВЭС (100 МВт). Компания планирует увеличить портфель проектов почти в пять раз к 2020 году – до 1 ГВт.