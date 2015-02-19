Поставки газа в зону АТО возобновлены - Коболев

Поставки природного газа в зону антитеррористической операции возобновлены после частичного восстановления газотранспортной инфраструктуры, которая была повреждена пророссийскими боевиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Сегодня ситуация была наиболее сложной, потому что за последние приблизительно 5-8 часов наши службы не могли подойти к тем газопроводам, которые могли бы возобновить поставки в полном объеме в зону АТО. Сейчас такая возможность появилась и сейчас эти поставки были возобновлены», - сказал он.

По словам Коболева, на данный момент не удалось запустить в работу основные газопроводы, но мощности резервных покрывают сегодняшние потребности региона.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 18 февраля 2015 года прекратил поставки природного газа в зону проведения антитеррористической операции из-за многочисленных повреждений пророссийскими боевиками газотранспортной инфраструктуры. По данным «Нафтогаза», возобновление поставок газа было невозможным из-за продолжающихся активных боевых действий в данном регионе.