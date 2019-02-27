Гройсман рассказал, как Украина в течение 5 лет может отказаться от импорта газа

По словам премьера, отказ от импорта газа позволит системно снизить цены на топливо внутри страны.

Украина имеет реальные шансы в течение пяти лет добиться независимости от импорта газа благодаря изменению работы Государственной службы геологии и недр и переходу на проведение открытых электронных аукционов по продаже специальных разрешений на добычу углеводородов.

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Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«У нас есть возможности до 2025 года, 2023 года, 2024 года существенно увеличить, реактивно увеличить добычу газа. Каким образом? Полным изменением работы Госгеонедр, той структуры, которая до 2014 года только своим, под ковром, раздавала месторождения. Мы, фактически, первые, кто разрушил схему тайных распределений и внедряем абсолютно новую систему публичных аукционов», - сказал Гройсман.

«Мы должны отказаться от закупок заграницей - вплоть до 1 кубометра газа. Это наша стратегическая цель. Это даст нам возможность себя полностью обеспечить газом, и даст возможность системно снизить цены на газ. Потому что, лозунгами цены на газ снизить невозможно», - добавил премьер.

Гройсман также сказал, что удивлен тем фактом, что Украина, имея одни из крупнейших в Европе запасов углеводородов, не развивала их добычу, а ежегодно их импортировала из страны-агрессора.

«Украина, которая имеет все необходимые запасы газа, нефти, особенно, что касается газа, импортировала его из Российской Федерации. Я не понимаю, почему не было инвестировано достаточно финансовых ресурсов, чтобы открыть эти залежи и обеспечить Украину полноценным потреблением собственного газа. Точнее, я понимаю, почему это не происходило. Потому что, на тех транзитах, на тех закупках выгодно было сидеть тем, кто с этих потоков получал миллионы, сотни миллионов, а, возможно, и миллиарды", - сказал премьер.

"Поэтому им было все равно, как будет жить страна, а России это было выгодно, так как они всегда это использовали как средство давления на Украину», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявил, что разочарован невыполнением Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» плана по наращиванию добычи газа до 2020 года.

Программой «20/20» предусматривается наращивание добычи газа крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» до 20 млрд куб. м к 2020 году. Этой цели планируется достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих скважинах.

Однако, в ходе выполнения этой программы компания столкнулась с неполучением лицензий на новые месторождения, что существенно навредило выполнению плана.

По словам главы компании Олега Прохоренко, «Укргазвыдобування» в течение 2016-2018 годов 170 раз подавала заявки на получение новых лицензий, однако получила только 17 новых специальных разрешений.

В то же время он отметил, что программой 20/20 предусмотрено ежегодное получение 15-20 новых лицензий в год.

«Укргазвыдобування» в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».