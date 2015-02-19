«Нафтогаз» не будет оплачивать счет «Газпрома» за поставки газа в зону АТО

НАК «Нафтогаз Украины» не будет оплачивать счет «Газпрома» за поставки природного газа в зону АТО, о начале которых 19 февраля заявил глава российского газового монополиста Алексей Миллер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Нафтогаз» не будет оплачивать этот счет», - сказал он.

При этом Коболев добавил, что направления поставки российского газа в Украину, согласно действующему контракту, регулируются исключительно заявками "Укртрансгаза".

"Направления поставок газа в Украину регулируются отдельными заявками, которые направляет "Укртрансгаз", и никто другой не имеет права, согласно контракту, направлять заявки относительно того, какие объемы и по каким направлениям могут поставляться", - отметил глава «Нафтогаза».

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По словам Коболева, несмотря на заявления главы «Газпрома» о начале с 19 февраля поставок газа в зону АТО, у НАКа нет информации о данном факте, так как на тех газоизмерительных станциях уже продолжительное время не присутствуют представители украинской компании.