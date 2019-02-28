Эксперт указал на подозрительные поставки угля из Беларуси – он может быть российским

Если окажется, что это реэкспорт из РФ, то это будет означать, что мы опять зависим от агрессора, отметил эксперт.

Даже не покупая газ у России, Украина ставит себя в энергетическую зависимость от Кремля, организовав поставки угля из Беларуси. При этом такого количества запасов угля в Минске нет, что может свидетельствовать о его российском происхождении.

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Такое мнение озвучил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, передает «Обозреватель». Он добавил, что можно взять пробы этого угля и проверить его на химический состав, чтобы выяснить его истинное происхождение.

"Беларусь не является добывающей страной, но ее особенности статистической отчетности такие, что там как статья импорта отмечается, сколько ввезено угля, и как статья экспорта — сколько вывезено. Можно увидеть, что именно российский уголь идет через Беларусь транзитом на территорию Украины", — убежден он.

Если окажется, что это реэкспорт из РФ, то это будет означать, что мы опять зависим от агрессора, уверен Рябцев. Это будет выглядеть по меньшей мере странно, говорит он.

"Мы столько говорили о том, что слезли с российской газовой "иглы", а тут посадили себя и на угольную. Перевод украинских ТЭС с антрацитовой группы угля на газовую осуществляется достаточно медленно, ведь это требует времени. Но в течение этого переоборудования Украине не хватает угля антрацитовой группы, — а когда все станции будут переоборудованы на газовую группу, — то не будет хватать и такой (группы - ред.)", — добавил эксперт.