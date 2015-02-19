Запасы нефти в США выросли до максимума за 80 лет

Коммерческие запасы нефти в США (в них не входит стратегический резерв государства) за последнюю неделю выросли на 7,7 миллиона баррелей до 425,6 миллиона баррелей — это максимальное значение за последние 80 лет, сообщает министерство энергетики Соединенных Штатов, пишет lenta.ru.

При этом запасы бензина выросли на 500 тысяч баррелей или на 0,2%. Они достигли 243,1 миллиона баррелей.

Ранее на фоне ожидания публикации данных об американских запасах нефти, марка Brent на лондонской бирже ICE подешевела до 58,41 доллара за баррель. По данным на вечер баррель Brent стоит 59,96 доллара.

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11 февраля США вышли на первое место в мире по добыче нефти. В 2014 году Соединенные Штаты добывали 11,81 миллиона баррелей в сутки. Россия оказалась на втором месте с 10,93 миллиона баррелей.

В банке Goldman Sachs полагают, что в ближайшие три месяца баррель WTI будет стоить 41 доллар (ранее предполагался показатель в 70 долларов), Brent — 42 доллара (ранее — 80 долларов).

Во Всемирном банке прогнозируют, что 2015-й станет годом низких цен на нефть. Организация отмечает, что в 2016-м они вырастут, но незначительно.

По мнению бывшего министра финансов Алексея Кудрина, реальные доходы населения России при сохранении цены на нефть в районе 40 долларов за баррель за два-три года могут снизиться на 10%.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов считает, что стоимость нефти может опуститься до 25 долларов за баррель.