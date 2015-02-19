Яресько: еще неизвестно, на сколько повысятся тарифы - BBC

Об этом заявила в интервью ВВС Украина министр финансов Наталья Яресько.

Она также подчеркнула, что окончательное решение будет принимать НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

"Уровень самого повышения мы не можем сейчас сказать, потому что это, прежде всего, является решение НКРЭ, которая является независимым регулятором. Очевидно, что есть предсказание в программе (сотрудничества с МВФ - Ред.), но оно не является конечным вариантом. То есть конкретно, сколько это будет, я не могу сказать", - заявила Наталия Яресько.

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Накануне глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в своих новых прогнозах по инфляции на 2015 год Нацбанк исходит из договоренности с МВФ о повышении тарифов на газ для населения на 280%, а на отопление - на 66%.