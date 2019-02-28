Набсовет "Нафтогаза" решил продлить контракт Коболеву с окладом в 2 миллиона

Ранее Коболев заявил, что собирается направить на благотворительность все доходы, которые он получит на своем посту в госкомпании до конца года.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривень.

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Об этом ЭП сообщил собеседник в компании.

"Новое законодательство дает наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом", - сказал собеседник.

В письме главы наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копия которого есть в распоряжении ЭП, отмечается, что срок полномочий Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В письме председатель наблюдательного совета отметила, что Гройсман публично отмечал о своих ожиданиях относительно пересмотра размера вознаграждения Коболева и что оно должно быть рыночным.

"Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку", - говорится в письме.

"Мы хотели бы обратить внимание, что председатель правления "Нафтогаза" принял и выполняет решение о направлении 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность, а потому не будет личной выгоды в результате принятия любого решения", - добавила Споттисвуд.

Данную информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе госкомпании.

«Наблюдательный совет пришел к выводу, что в лучших интересах для компании будет обеспечить надлежащие меры для продолжения работы руководства, то есть продолжить срок полномочий действующего главы правления на три года, начиная с января 2019 года», - сказано в письме главы наблюдательного совета «Нафтогаза» премьер-министру.

Также в письме отмечается, что решение о продлении контракта основывается на уровне заработной платы, который был в предыдущем контракте.

Ранее Коболев заявил, что собирается направить на благотворительность все доходы, которые он получит на своем посту в госкомпании до конца года.

Как сообщал УНИАН, 16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

В прошлом году набсовет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

Также в июле Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Согласно финансовому отчету «Нафтогаза Украины», члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 млн грн, а глава правления Андрей Коболев получил 47,1 млн грн.

Сумма вознаграждения членов наблюдательного совета «Нафтогаза» за 2017 год составила 25,5 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.