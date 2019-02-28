СМИ выяснили, кто стоит за поставками российского угля в Украину через Беларусь

Беларусь почти в тысячу раз нарастила поставки каменного угля в Украину на фоне более чем двукратного увеличения импорта этого топлива из России.

В прошлом году Украина в сотни раз увеличила импорт антрацитового угля из Беларуси, который в этой стране не добывается.

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Белорусское издание Naviny назвало компании, которые занимались поставками угля.

По данным издания, из Беларуси в Украину завозился в основном уголь марки ТО из Кийзасского разреза, который находится в управлении российской компании "ВостокУголь" бизнесмена Дмитрия Босова. Его состояние, по данным Forbes, составляет 950 млн долларов. Партнером Босова по угольному бизнесу является его однокурсник и уроженец Бреста Владимир Микулик.

Белорусские трейдеры, которые закупают уголь в России, не исключают, что вместе с российским в Беларусь попадает товар из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Каким он на самом деле является — российским или донецким — никто не знает, как там русские делают документы на него. Все прекрасно понимают, что наверняка из Донецка привозят в Ростов, там с ним ковыряются и потом дальше везут. Но это уже вопросы россиян вместе с Луганской и Донецкой областями Украины. По документам он - российский», - рассказал управляющий одной компаний-трейдеров.

В Украине белорусский уголь закупали "Технова" (Черниговская ТЭЦ) и "Евро-Реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ в Киеве). Обе компании входят в "Укртеплоэнерго" бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка.

Белорусский уголь также поставлялся для завода "Подольский цемент", входящего в ирландский холдинг CRH, и для Славянской ТЭС, которая принадлежит "Донбассэнерго". Компанию в 2018 году у сына бывшего президента Виктора Януковича выкупил народный депутат из партии Петра Порошенко Максим Ефимов.

Закупал уголь из Беларуси и украинский трейдер "Ами Трейд", который продает топливо в селах.

По данным украинской таможенной статистики, поставками угля занимались четыре белорусские компании: гомельские ООО "Бизнес-Альянс" (80,26 тысячи тонн) и ООО "Транс-Уголь" (46,29 тысячи тонн), а также ООО "Экойл Кемикл" (27,07 тысячи тонн) из Полоцкого района и ООО "ЭколайнСистемс" (20,11 тысячи тонн) из Минска.

Компании с небольшими уставными фондами (100-300 рублей) были зарегистрированы с 2014 по 2018 годы.

"Бизнес-Альянс" на 100% принадлежит Андрею Байдо. Он также владеет долей в 20% в ООО "Транс-Уголь". Остальные 80% находятся в руках у гражданина России Виктора Подгорного.

ООО "Экойл Кемикл" на 100% принадлежит Евгению Данишевскому. Человек с таким именем и фамилией проходил в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против бывшего заместителя председателя концерна "Белнефтехим" Владимира Волкова. Ему дали восемь лет колонии за взятки, которые давал бывший сотрудник компании "Терра", учрежденной Евгением Данишевским.

Компанией "ЭколайнСистемс" владеют Дмитрий Хвесько (50%) и Эдуард Богданчук (50%). Богданчук рассказал, что поставляет уголь в Украину, потому что это выгодно, но, по его мнению, скоро это направление свернется.

Белорусские трейдеры, которые торгуют углем за рубеж, говорят, что прямые поставки этого топлива из России в Украину квотируются. Основные объемы для своих генераций закупает холдинг ДТЭК украинского миллиардера Рината Ахметова. В ДТЭК сообщили, что не импортируют уголь из Беларуси.

По данным Белстата, средняя цена импорта тонны угля из России за прошлый год составила 68,5 доллара, экспорта в Украину — 85,6 доллара. С учетом транспортных расходов и аренды вагонов, рассказал бывший работник компании «Транс-Уголь», маржа составляет не больше двух долларов за тонну, но, «в любом случае, в минус никто не работал бы».

Свой заработок имеет и Белорусская железная дорога. По данным одного из белорусских трейдеров, перевалка одной тонны угля стоит 1,5 доллара, а аренда одного вагона — 30 долларов. На поставках угля в Украину за прошлый год можно было заработать больше миллиона долларов.

Напомним, Беларусь не добывает каменный уголь. Она завозит его преимущественно из России. За прошлый год импорт составил 1,27 млн тонн. Это примерно в 2,6 раза больше показателя 2017 года, свидетельствуют данные Белстата.

В последние годы в Беларуси потреблялось 720-760 тысяч тонн угля. Остальное перепродавалось. В прошлом году основным направлением стала Украина. За весь 2018-й туда было отгружено 588,5 тысячи тонн каменного угля на 50 млн долларов.

В количественном выражении поставки выросли в 946 раз, в денежном — в 798 раз.

По данным ГФС, Украина в 2018 году увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,1% по сравнению с 2017 годом – до 21,39 млн тонн на сумму $3,04 млрд.

При этом из России поступил уголь на $1,82 млрд (доля в импорте – 60,02%), США – на $907,17 млн (29,89%), Канады – на $162,55 млн (5,36%), других стран – на $143,94 млн (4,74%).

Ранее белорусское отделение «Радио Свобода» предположило, что уголь, который Украина импортировала из Беларуси, был добыт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что уголь, который Украина импортировала из Беларуси в 2018 году, не добывался на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Это может быть реэкспорт из России, но одно могу сказать точно – это не из ОРДЛО...», - сказал Насалик.