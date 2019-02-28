"Нафтогаз" ожидает новых процессов по взысканию долгов с "Газпрома"

В компании отметили, что в ближайшее время возможны новые процессы по взысканию долга с "Газпрома" в ряде стран.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает новых процессов по взысканию долга с "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража в ряде стран.

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Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.

"Газпром" должен уплатить нам 4,6 миллиарда долларов компенсации по транзитному контракту. Мы уже получили газ на сумму 2,1 миллиарда долларов. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" интересуют наиболее ценные активы российского газового монополиста. В первую очередь речь идет об акциях компаний, которыми владеет "Газпром". Сейчас идут слушания в судах в Европе, которые должны определить, получит ли "Нафтогаз" право на принудительную реализацию этих активов.