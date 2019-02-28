цей матеріал доступний українською

"Нафтогаз" ожидает новых процессов по взысканию долгов с "Газпрома"

14:24, 28 февраля 2019
Энергетика
85 0
"Нафтогаз" намерен взыскать с "Газпрома" всю сумму долга / фото УНИАН

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает новых процессов по взысканию долга с "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража в ряде стран.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" назвали абсолютно неприемлемыми условия "Газпрома" по транзиту газа

Об этом говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.

"Газпром" должен уплатить нам 4,6 миллиарда долларов компенсации по транзитному контракту. Мы уже получили газ на сумму 2,1 миллиарда долларов. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" интересуют наиболее ценные активы российского газового монополиста. В первую очередь речь идет об акциях компаний, которыми владеет "Газпром". Сейчас идут слушания в судах в Европе, которые должны определить, получит ли "Нафтогаз" право на принудительную реализацию этих активов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Газовая война Украины с Россией
Теги: #Нафтогаз и Газпром#Газпром и Нафтогаз#третья газовая война