Компания Ахметова законтрактовала 330 тыс. тонн угля из ЮАР

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова для снабжения своих тепловых электростанций дефицитными марками угля законтрактовал 330 тыс. тонн данного вида топлива в ЮАР, говорится в сообщении компании.

«В сложнейшей ситуации полного срабатывания угольного склада Приднепровской ТЭС ДТЭК заключил контракты на поставку 330 тыс. тонн угля из ЮАР. Первое из двух суден прибыло в Украину 8 февраля, полностью разгружено, уголь поставляется на антрацитовые ТЭС компании», - цитирует пресс-служба слова директора по генерации электроэнергии ДТЭК Дуйсена Мергалиева.

«При этом мы понимаем, что импорт угля — это лишь временная мера в кризисной ситуации. Наиболее же логичное решение для обеспечения энергонезависимости Украины - обеспечение бесперебойного вывоза угля из зоны АТО на украинские ТЭС», - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе 2015 года из-за военных действий на Донбассе сократила добычу угля по сравнению с январем 2014 года в два раза - до 2,5 млн тонн.

Ранее импортом угля из ЮАР занималась государственная компания «Укринтерэнерго», но после скандала с его закупками и судебными разбирательствами с бывшим менеджментом компании, поставки данного вида топлива в январе 2015 года прекратились.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.