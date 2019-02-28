Гройсман отрицает продление контракта с главой "Нафтогаза"

Так премьер отреагировал на решение набсовета "Нафтогаза" продлить контракт с Коболевым на три года.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не принимало никаких решений о заключении нового контракта с главой правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter, отреагировав на сообщение о том, что наблюдательный совет "Нафтогаза" решил продлить контракт с Коболевым на три года.

"У правительства, как акционера, есть вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", - написал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, стало известно, что наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" решил продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на три года.

16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

Действующий контракт с Коболевым истекает в конце марта этого года.

В прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

В начале июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

Также, в июле 2018 года Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Согласно финансовому отчету "Нафтогаза Украины", члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 миллиона гривень, а глава правления Андрей Коболев получил 47,1 миллиона гривень.

Сумма вознаграждения членов наблюдательного совета "Нафтогаза" за 2017 год составила 25,5 млн грн.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.