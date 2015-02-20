Цены на нефть возобновили рост на статданных из США

На мировых торгах в пятницу, 20 февраля, цены на нефть возобновили рост после публикации данных по коммерческим запасам нефти в США, передает Reuters.

Читайте также"Газпром" просчитывает варианты своего бюджета при ценах на нефть $30Так, стоимость нефти марки Brent с поставками в апреле уже повысилась на 0,67%, до $60,50 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 1,11%, до $51,73 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране с 9 по 13 февраля увеличились на 7,716 млн баррелей, составив 425,64 млн баррелей, что является максимумом за последние 80 лет.

Эксперты считают, что цены на нефть могут продолжить рост в ходе торговой сессии в пятницу в ожидании данных о снижении количества буровых установок в США.

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