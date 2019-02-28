Фонд госимущества готовит решение о прекращении приватизации "Турбоатома"

Недавно Кабмин исключил предприятие из перечня объектов большой приватизации на 2019 год.

Фонд государственного имущества Украины в ближайшее время примет решение об утрате силы решения о приватизации государственного пакета акций компании "Турбоатом" и прекращении процедуры продажи объекта.

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Об этом во время заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации сообщил заместитель главы Фонда госимущества Виталий Герц.

По его словам, причина этому - недавнее решение Кабинета министров об утверждении объектов большой приватизации на 2019 год, благодаря которому предприятие было исключено из списка запланированных к продаже.

"В соответствии с законодательством, в тридцатидневный срок со дня принятия решения функции управления объектом должны быть возвращены непосредственно органу управления", - сказал Герц, добавив, что в данном случае речь идет о Министерстве экономического развития и торговли.

По словам Герца, Фонд госимущества уже принял решение о прекращении процедуры приватизации Запорожского титано-магниевого комбината, который Кабмин также исключил из списка объектов большой приватизации.

Как сообщал УНИАН, 16 января Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации на 2019 год, исключив продажу "Турбоатома" и Запорожского титано-магниевого комбината.

Справка УНИАН. "Турбоатом" (г. Харьков) производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.