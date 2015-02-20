Электроэнергия с марта подорожает на 40%

Тарифы на электроэнергию для украинских потребителей вырастут с марта примерно на 40%, сказал в интервью журналу «Фокус» министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"На 40%, начиная с марта, должны вырасти тарифы на электроэнергию", - сказал он.

Ранее Демчишин отметил, что тарифы на газ для населения будут повышены с апреля текущего года. Демчишин подчеркнул, что повышение цен было одним из ключевых пунктов переговоров с основным кредитором страны Международным валютным фондом. И на переговорах, по словам министра, обсуждалось одномоментное повышение цен на газ для населения - до уровня цен на импортный газ, которые на данный момент составляют порядка 300 долл. за тысячу кубометров. Но, как подчеркнул Демчишин, правительство на такой шаг не пошло.

В то же время, ни Демчишин, ни представители Минэнергоугля, не уточнили уровень, до которого будут повышены цены уже в апреле, сославшись на то, что установление тарифов является прерогативой и компетенцией Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Демчишин также подчеркнул, что ситуацию может «сгладить» упрощенная система субсидий, которая будет представлена и реализована Минсоцполитики.

В начале февраля премьер-министр Арсений Яценюк также отмечал, что правительство планирует в течение двух лет выровнять цены на газ и коммунальные тарифы, изменив при этом систему предоставления субсидий.

При этом Кабмин заложил в проект изменений в бюджет 2015 года объем субсидий на уровне 12,5 млрд долл.