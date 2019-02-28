Минфин создал комиссию по корпоратизации "Укрэнерго"

Корпоратизация "Укрэнерго" позволит эффективно имплементировать законодательство о рынке электроэнергии.

Министерство финансов Украины создало комиссию по реорганизации госпредприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в частное акционерное общество.

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Как сообщает пресс-служба министерства, комиссию возглавил замглавы Минфина Василий Шкураков, а в её состав входят двенадцать представителей Минфина, "Укрэнерго", Минэкономразвития, Фонда госимущества.

В Минфине отметили, что на своем первом заседании комиссия разработала план преобразования компании, который предусматривает проведение инвентаризации активов и обязательств "Укрэнерго", утверждение устава и наблюдательного совета реорганизованного акционерного общества.

"Корпоратизация "Укрэнерго" позволит эффективно имплементировать законодательство о рынке электроэнергии, а также отделить контроль за производством электроэнергии и ее передачей. Это является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, перешла под управление Министерства финансов Украины.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.