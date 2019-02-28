Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на 200 миллионов долларов

Российский монополист сам себе усложняет жизнь, считают в "Нафтогазе".

Задолженность российского "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" выросла почти на $ 200 миллионов.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Причиной этого он назвал невыполнение россиянами решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $ 2,56 млрд Украине. "Мы вынудим "Газпром" исполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам $ 2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $ 200 млн", - заявил Витренко.

Пока россияне ищут возможности обжаловать приговор в апелляционном суде округа Свеа, украинская компания инициировала процесс исполнения решения арбитража путем принудительного взыскания долга "Газпрома" в юрисдикции Нидерландов, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурга. В ряде стран активы российского монополиста заморожены решениями судов, ведется работа по присоединению других государств к делу взыскания долгов "Газпрома".

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Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов США за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями. Ранее суд подтвердил долг украинской компании за поставки газа на сумму свыше двух миллиардов долларов США. В итоге по результатам двух арбитражных споров между компаниями относительно поставки и транзита газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов. 21 марта "Газпром" также обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа. Так же в начале марта в "Газпроме" предупредили о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.

В июле 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж второй иск против "Газпрома". Украинская компания требует пересмотреть тариф на транзит газа от марта 2013 года, также от российской стороны требуется возмещение 12,5 млрд долларов. Российский "Газпром" в свою очередь подал иск о расторжении с "Нафтогазом" контракта на транзит. Стокгольмский арбитраж объединил оба иска в одно дело.

Ранее в "Нафтогазе" рассказали, как заставят "Газпром" оплатить долги за Стокгольмский арбитраж. Компанию интересуют акции, которыми владеют россияне.