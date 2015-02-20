«Газпром» начал прямые поставки газа «ДНР» и «ЛНР»

Российский «Газпром» начал прямые поставки природного газа террористическим организациям на востоке Украины «ДНР» и «ЛНР», что противоречит существующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины».

«В соответствии с заявкой НАК «Нафтогаз Украины», «Газпром» сегодня увеличил поставки газа в Украину, в том числе через газоизмерительные станции «Прохоровка» и «Платово», — цитирует пресс-служба председателя правления «Газпром» Алексея Миллера.

Ранее Миллер заявлял о начале с 19 февраля поставок газа в зону АТО. Однако, по данным украинского оператора ГТС «Укртрансгаза», с территории России 19 февраля было импортировано 29,5 млн куб. м газа в Украину через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа», «Валуйки», «Сохрановка» и «Писаревка».

Кроме этого, 19 февраля вечером глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что НАК не будет оплачивать счет «Газпрома» за поставки природного газа в зону АТО.

При этом Коболев добавил, что направления поставки российского газа в Украину, согласно действующему контракту, регулируются исключительно заявками "Укртрансгаза".

По словам Коболева, несмотря на заявления главы «Газпрома» о начале с 19 февраля поставок газа в зону АТО, у НАКа нет информации о данном факте, так как на тех газоизмерительных станциях уже продолжительное время не присутствуют представители украинской компании.

Факт прямых поставок «Газпромом» газа на территории, не подконтрольные украинской власти, увеличивает вероятность попадания российского монополиста под санкции ЕС и США.