Суд в Гааге признал незаконной экспроприацию Россией активов «Нафтогаза» в Крыму

"Нафтогаз" оценивает сумму компенсации приблизительно в 5 млрд долларов США.

Международный арбитражный суд в Гааге признал незаконной экспроприацию Россией активов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в Крыму.

Об этом на брифинге заявил глава госкомпании Андрей Коболев.

«Решение является позитивным. Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия, как государство, виновата в утрате наших активов и должна за это отвечать, то есть, предоставить «НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию", - сказал он.

По словам Коболева, "Нафтогаз" оценивает сумму компенсации приблизительно в 5 млрд долларов США.