Украина перешла на суточную балансировку газа: что изменится

С 1 марта в Украине заработает одна из ключевых реформ в энергетике.

Украина с 1 марта перешла на суточное балансирование рынка природного газа, что соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

«С 1 марта в Украине заработает одна из ключевых реформ в энергетике - рынок газа перейдет с месячного на суточное балансирование», - сказано в сообщении.

Отмечается, что информационная платформа была создана специалистами «Укртрансгаза» на базе SAP и является основой функционирования рынка газа в новом формате. Согласно сообщению, она работает стабильно и в штатном режиме обрабатывает все запросы.

Сообщается, что в онлайн-режиме можно отслеживать количество поданных номинаций, количество потребителей газа в реестрах. Также работает сервис, с помощью которого каждый потребитель может по своему ЕІС-коду проверить наличие поставщика и наличие себя в реестре на отключение.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2018 года НКРЭКУ в очередной раз перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 декабря на 1 марта 2019 года. До этого в конце сентября регулятор перенес запуск балансировки с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

Справка УНИАН. Посуточная балансировка рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. «Укртрансгаз» с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.