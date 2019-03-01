"Нафтогаз" вернется к размещению евробондов после выборов – Коболев

Полученные средства компания может направить на закупку газа для подготовки страны к возможному сценарию, при котором Россия после завершения действующего контракта с 2020 года прекратит транзит газа через Украину.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует вернуться к вопросу возможного выпуска еврооблигаций после завершения выборов в стране, о чем журналистам сообщил глава госкомпании Андрей Коболев.

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"Мы рассматриваем эту возможность", - сказал он, добавив, что целесообразней вернуться к этому вопросу именно после выборов.

При этом глава "Нафтогаза" сообщил, что средства, полученные от размещения облигаций, компания может направить на закупку газа для подготовки страны к возможному сценарию, при котором Россия после завершения действующего контракта с 2020 года прекратит транзит газа через Украину.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года "Нафтогаз" отложил выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств.

22 октября прошлого года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 миллиарда долларов. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.