Сколько РФ должна заплатить «Нафтогазу» за захваченные активы в Крыму: решения ждут в 2020 году

«Нафтогаз» ожидает в начале 2020 года получить решение арбитража о размере компенсации за захваченные Россией активы компании в Крыму. Суд по данному иску должен начаться в этом году.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает в начале 2020 года получить решение Международного арбитража суда в Гааге о размере компенсации за захваченные Россией активы компании в Крыму, сообщил на брифинге глава госкомпании Андрей Коболев.

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«Окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся где-то в начале следующего года получить решение относительно суммы компенсации», - сказал он.

Напомним, Международный арбитражный суд в Гааге признал незаконной экспроприацию Россией активов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в Крыму.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания «Нафтогаза» - «Черноморнефтегаз» потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

15 сентября 2017 года в «Нафтогазе» сообщили, что госхолдинг подал иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований «Нафтогаза» составляет 8 млрд долл.