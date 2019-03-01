Кадровый резерв для угольной отрасли: студентам ДонНТУ будут выплачивать «шахтерские» стипендии

Компания «Донецксталь», один из крупнейших инвесторов в добывающей отрасли Украины, шахтоуправление «Покровское» и Донецкий национальный технический университет подписали меморандум о сотрудничестве и совместной подготовке кадров.

Студенты ДонНТУ с достаточным уровнем успеваемости будут ежемесячно получать корпоративные шахтерские стипендии от 750 до 2000 грн, с учетом года обучения и среднего бала.

Как сообщает 112 Украина, сотрудникам и их детям «Донецксталь» и ШУ «Покровское» полностью или частично компенсируют стоимость обучения в вузе на горных специальностях (полная стоимость – от 8,5 до 27 тыс. грн в год). А победители конкурсов инженерных и научных проектов будут получать гранты на приобретение необходимой для учебы компьютерной техники.

По словам Ильдара Салеева, гендиректора «Донецкстали», текущая ситуация на угольных предприятиях требует наличия квалифицированных специалистов, умеющих работать в условиях высокой автоматизации и механизации процессов.

«С предприятиями-партнерами мы активно внедряем инновации, и часто используем сложное американское и европейское оборудование, аналогов которому нет в Украине. Чтобы и дальше успешно проводить модернизацию и наращивать производство, мы начинаем формировать кадровый резерв – для себя, и для отрасли в целом», - заявил Салеев.

Он также сообщил, что помимо стипендий, было принято решение сформировать группы перспективных молодых специалистов для обучения по дуальной системе.

Так, в течение первого семестра обучение будет проходить в вузе. Начиная со второго и последующих семестров теоретическое модульное образование будет составлять 50% учебного времени, а остальная половина отводится для оплачиваемой практики на шахтоуправлении. Учебные программы при этом будут адаптированы под современную технологию производства.

Также будет модернизирована лабораторная база университета и развернута совместная инновационная деятельность с последующим внедрением передовых разработок.

«Наше сотрудничество с ДонНТУ будет способствовать возвращению былого престижа профессии в регионе, а студентам позволит быть готовыми к любым новшествам и изменениям в угольной промышленности», - заключил гендиректор «Донецкстали».