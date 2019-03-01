Гройсман заявил о невозможности снижения цены на газ для населения без согласования с МВФ и ЕС

Премьер считает, что сейчас получить подобное согласование невозможно.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что сейчас Украина не имеет возможности принять самостоятельное решение о снижении цены на газ для населения, поскольку имеет обязательства перед международными партнерами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

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При этом глава правительства считает, что получить подобное согласование также невозможно.

«Я считаю, что без согласования с международными партнерами – Международный валютный фонд, Европейский Союз и Всемирный банк – это сделать невозможно. Согласование такое получить, я считаю, на данную минуту невозможно, потому что это отклонит Украину от ее обязательств. Как следствие, после этого у нас будет экономический кризис», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров с 1 ноября 2018 года повысил цену на газ для населения Украины на 23,5% – до 8550 грн за тысячу кубометров.

Некоторые политики в ходе президентской предвыборной кампании обещают снизить цену на газ для населения Украины в 2 или 4 раза.

В то же время, ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что снижение цены на газ невозможно и может закончиться коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.