Демчишин ожидает от Китая $3,6 млрд кредита на проекты по газозамещению

Китай выделит Украине 3,6 миллиардов долларов кредита на проекты по газозамещению.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в интервью журналу Фокус, передает Корреспондент.

"Наша делегация только что вернулась из Китая, где встречалась с представителями Министерства коммерции КНР и Банка развития. Они подтвердили готовность выделить кредит 3,6 млрд долларов на проекты по газозамещению", - сказал он.

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Министр отметил, что эти кредитные средства будут направлены на модернизацию ТЭЦ, сетей теплокоммунэнерго и, возможно, на строительство в Одессе завода по газификации угля.

Также Демчишин рассказал, что есть планы инвестировать в модернизацию Шебелинского газоперерабатывающего завода (Харьковская область) и ремонт буровых скважин Укргаздобычи.

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Министр подчеркнул, что на достройку угольной шахты "Нововолынская №10" еще необходимо порядка 30 млн долларов.