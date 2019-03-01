Потеря активов "Нафтогаза" в Крыму: РФ отказалась признавать решение Гаагского арбитража

В министерстве утверждают, что суд в Гааге не имеет соответствующей юрисдикции.

Министерство юстиции России считает, что у Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска украинской компании к России.

Об этом в пятницу, 1 марта, пишет РБК.

Отмечается, что Россия не принимала участие в рассмотрении в Гаагском арбитраже по иску "Нафтогаза" о потере активов в Крыму.

Москва также "не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других в Российской Федерации".

Минюст также заявил о планах принять "все необходимые меры" для защиты интересов России.

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Напомним, Украинская компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании РФ виновной в потере компанией активов за аннексию Крыма. Предварительно сумма компенсации оценивается в примерно 5 млрд долларов США.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов США за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями. Ранее суд подтвердил долг украинской компании за поставки газа на сумму свыше двух миллиардов долларов США. В итоге по результатам двух арбитражных споров между компаниями относительно поставки и транзита газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов. 21 марта "Газпром" также обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа. Так же в начале марта в "Газпроме" предупредили о начале расторжение двусторонних соглашений с украинской стороной.