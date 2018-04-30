Рост тарифов: украинцы спасут Нафтогаз и помогут олигархам

Появилась очередная порция конкретики по болезненному для украинцев вопросу – повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Согласно заявлению министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, тарифы на газ и тепло для населения будут повышены с апреля.

Никаких уточняющих параметров он не назвал. Четкие цифры в ближайшее время озвучит Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Подсчитать, сколько примерно придется платить за среднестатистическую однокомнатную квартиру рядовому украинцу можно, если учесть недавнее заявление главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Ссылаясь на меморандум с Международным валютным фондом, а рост цен на газ для населения являлся ключевым условием продолжения кредитования Украины, тарифы на газ вырастут на 280%, тепло - на 66%. В виду этого НБУ ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 25-26%.

«В соответствии с меморандумом с МВФ, повышение тарифов будет очень резким - на 280% на газ и около 66% - на тепло. Поэтому часть инфляции будет обусловлена административно регулируемыми тарифами, которые добавят еще около 7-8% к базовой инфляции. Поэтому мы сейчас рассматриваем уровень инфляции около 25-26% к концу года», - сказала Гонтарева.

Сейчас тариф на тепло в среднем по Украине (существует региональная дифференциация в тарифах на отопление: самые высокие в Кривом роге – 12,94 грн и Кировограде – 12,35 грн, самые низкие в Ивано-Франковске - 5,69 грн, Львове – 6,08 грн, Виннице – 6,25 грн) составляет 10 гривен за 1 квадратный метр. Следуя арифметическим курсу, легко подсчитать – с 1 апреля тариф на тепло, с учетом заявления Гонтаревой, вырастет на 2/3 - почти до 17 гривен. То есть, тепло в квартире площадью 50 кв. метров обойдется по наивысшему тарифу в 1250 гривен.

А теперь также подсчитаем тариф на газ. Сейчас он составляет 1,2 грн за куб. м (при наличии счетчика) и 1,3 грн (в отсутствие счетчика). Обещанное повышение на 280% - рост в 3,8 раза, получается в целом 55,6 грн.

Для полной картины «коммуналки» нужно добавить оплату электроэнергии, которая с 1 марта подорожает на 40%, холодной и горячей воды, а также обслуживание придомовой территории и прочее. В итоге однокомнатная квартира обойдется в более чем 2 тысячи гривен. А если вам «не повезло» и вы являетесь собственником квартиры в 100 кв.м, то, соответственно, придется выложить более 4 тысяч гривен за услуги ЖКХ.

И это только первая волна подорожания. Как заявлял премьер-министр Арсений Яценюк, правительство планирует в течение двух лет выровнять цены на газ и коммунальные тарифы. «Мы постепенно, в течение двух лет, должны дойти до реальной цены природного газа», - сказал он.

Смягчает болезненность тарифного вопроса очень важный фактор – с осени прошлого да в Украине тепло будет оплачиваться исключительно в отопительный сезон, то есть, шесть месяцев в году. А действующий отопительный сезон, по прогнозам Минэнерго, закончится уже в середине марта в виду резкого потепления. Таким образом, запланированное повышение тарифа в апреле не станет нынешней весной для украинцев тяжелым грузом, оно даст о себе знать только осенью. Видимо, понимая всю болезненность тарифной ситуации, правительство решило снизить давление на население в такой способ, одновременно продемонстрировав МВФ выполнение его условий.

Кстати, это – не единственный плюс для Кабмина. По словам Демчишина, в ходе переговоров по новой программе кредитования Украины МВФ настаивал на одномоментном повышении стоимости топлива до рыночного уровня, который на данный момент составляют порядка 360 долларов за тысячу кубометров, но правительство на такой шаг не пошло.

Тем не менее, как бы не был тяжел «тарифный» груз, но каждый должен отдавать себе отчет в том, что дотационный принцип – оплата из бюджета разницы между закупкой газа и его продажей – рано или поздно, но доведет «Нафтогаз», точнее, энергосистему Украины, до дефолта. А это на руку «ярому оппоненту» Газпрому, который заинтересован в таком сценарии и уже не один год предпринимает соответствующие меры, загоняя нашу страну в «газовую» кабалу. Если бы тарифы поднимались в течение, хотя бы, 10 лет, то процесс не был бы столь болезненным для населения. Но прошлые власти никак не могли решиться на этот действительно экономически обоснованный шаг: одни - в страхе потерять электорат на очередных выборах, другие - лоббируя интересы «Газпрома». Так что, ответственность за нынешнюю тарифную ситуацию они должны нести в полной мере. А задача нынешней власти – исправить все недостатки в системе ЖКУ и снизить давление на малоимущих и незащищенных граждан, что она и обещает сделать.

Пообещали исправить

Эксперты считают, что сейчас власти необходимо решить ряд вопросов, первым из которых является ужесточение контроля теплокоммунэнерго – монополистов на рынке предоставления услуг ЖКХ. Эти предприятия были массово переданы под управление, а также проданы в «дружеские руки» во времена правления Януковича, и эти «дружеские руки» продолжают беспрепятственно использовать разработанные «папередниками» серые схемы работы. Этот рынок является одним из самых "темных" в Украине.

«Есть смысл повышать (тарифы на ЖКУ – УНИАН), когда нет воровства. А у нас – грабеж средь бела дня. Я имею в виду сразу несколько каналов откровенного воровства и никто ничего не может проконтролировать. Такое положение дел обусловлено низким уровнем оснащенности счетчиками предприятий теплокоммунэнерго, из-за чего реальное количество отпускаемого тепла подсчитать просто невозможно», - пояснил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

Он привел в пример ситуацию с Киевэнерго. По его словам, компания 1/3 тепла и 1/3 горячей воды отпускает по счетчикам, а все остальное – «по бумажке». То есть, сколько на самом деле, никто не знает. «Вот это и есть грабеж. И никто за это не несет ответственности», - подчеркнул Сергиенко.

Вызывает массу вопросов и формирование теплокоммунэнерго тарифов по затратному принципу. То есть, предприятию выгодно не снижать себестоимость продукции, как это делается в цивилизованном мире, а, наоборот, повышать. Другими словами, чем больше затраты предприятия, тем больше и прибыль. А ложится все на плечи потребителя.

И это касается всех сфер энергоуслуг. Недавно министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин открыто обвинил крупнейший частный энергохолдинг Украины ДТЭК в сокрытии затрат на производство электроэнергии, которые, по его мнению, на 40% выше, чем в других странах. По словам Демчишина, недоплата энергокомпании в рынок за декабрь 2014 года составляет более 3 млрд грн. И это при том, что конечный потребитель исправно оплачивает счета за энергоресурсы.

Судя по перечисленным примерам, государству пора разобраться с собственниками энергомонополий, а иначе ничего путного из повышения тарифов не получится – люди откажутся платить за «воздух». И планируемые поступления в бюджет обернутся ростом дефицита средств.

Власти необходимо будет еще решить вопрос несостоятельности системы предоставления льгот и субсидий для компенсации повышения роста цен на ЖКУ. Люди психологически разуверились – в виде субсидии начисляются копейки, а справок нужно немерено, как и возни с ними. То есть, овчинка вычинки не стоит.

В правительстве с критикой согласны, и обещают в течение ближайшего времени принять соответствующее постановление.

По словам министра социальной политики Павла Розенко, на сегодняшний день право на получение субсидий имеет около 3 миллионов человек, в то же время реально их получают только 1,2 миллиона, что говорит о неэффективности системы. Из-за этого, по словам министра, когда повышается цена на газ, люди не идут получать субсидии, а просто перестают платить.

«Поэтому мы хотим от этого отойти и хотим, чтобы эти 3 миллиона человек, а в связи с повышением тарифов количество таких семей может вырасти до 4,5-5 миллионов, чтобы все они имели возможность получить субсидию», - отметил Розенко.

Вывод один: тарифы будут расти и это экономически оправданный шаг. Остается увидеть наяву выполнение властью ее обещания - сделать все, чтобы население как можно меньше пострадало от столь необходимой для страны реформы. А время у нее до следующего отопительного сезона есть.

Нана Черная (УНИАН)