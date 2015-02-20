ЕС хочет установить газовое партнерство с Украиной и пересмотреть отношения с Россией

Евросоюз подумает о пересмотре отношений с Россией в энергетической сфере на основе рыночных условий, когда настанет подходящее время, а главная задача сейчас - формирование стратегического партнерства в газовой отрасли с Украиной, говорится в проекте документа, с которым ознакомился Рейтер.

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, намерена создать единый энергетический рынок, позволяющий обмен энергоносителями между странами, чтобы повысить энергобезопасность и снизить зависимость от России, поставляющей около трети потребляемого в ЕС газа. На будущей неделе Еврокомиссия опубликует официальную стратегию по созданию энергетического союза.

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"Когда настанут благоприятные условия, ЕС подумает о пересмотре отношений с Россией в энергетической сфере на основе равноправия в смысле открытости рынка, справедливой конкуренции, охраны окружающей среды и безопасности, для взаимной выгоды обеих сторон", - говорится в проекте стратегии.

Учитывая важность Украины как транзитной страны для поставок российского газа, ЕС уделит внимание развитию инфраструктуры в стране и повышению ее энергоэффективности, чтобы снизить ее зависимость от импорта топлива.