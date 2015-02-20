Медведев пугает, что газ для Украины может закончиться «за три-четыре дня»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что газ по предоплате для Украины закончится «буквально за несколько дней – за три-четыре дня».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину на заседании российского Совета безопасности.

«Что касается поставок в целом, то те объемы, которые в настоящий момент предусмотрены, они украинскими потребителями осваиваются. Но проблема заключается в том, что в настоящий момент, Владимир Владимирович, как вы помните, мы перешли с украинскими потребителями на предварительную оплату, и эта оплата худо-бедно осуществляется. Тем не менее, объем аванса не такой значительный, чтобы продолжать газоснабжение в течение продолжительного времени. Если тот объем отбора, который есть сегодня, сохранится в ближайшие дни, то предварительная оплата закончится буквально за несколько дней – за три-четыре дня», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" 2 февраля осуществил предоплату на 107,114 млн долл. за российский газ.

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Справка УНИАН. Украина в 2014 году в течение полугода не получала российский газ из-за неопределенности условий его поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов.

В результате достигнутых в конце октября прошлого года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина возобновила импорт российского газа с декабря 2014 года, осуществив предоплату.

Кроме того, до конца 2014 года Украина погасила 3,1 млрд долл. газового долга перед Россией.

В то же время, достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставок российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском летом прошлого года.