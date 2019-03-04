Более семи цифр до запятой: Коболев отказался назвать свою зарплату

Глава "Нафтогаза" также отметил, что электронную декларацию он не заполняет, так как находится вне пределов действия соответствующего законодательства.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины"Андрей Коболев отказался разглашать подробности о своей заработной плате, в частности, комментировать ее размер, сославшись на корпоративные правила.

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Так Коболев ответил на соответствующий вопрос в ходе программы "Рандеву" на "5 канале".

"Не могу комментировать. Эта информация конфиденциальна, и у нас в "Нафтогазе" есть правило - не комментировать индивидуальную зарплату человека. Извините, правило есть правило. Но по украинским меркам зарплата большая, это правда", - заявил Коболев.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что электронную декларацию он не заполняет, так как находится вне пределов действия соответствующего законодательства и добавил, что его зарплата насчитывает семь цифр до запятой.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля стало известно, что наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» решил продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на три года. По данным СМИ, набсовет решил установить месячный оклад Коболева в размере 2,08 млн грн.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не принимало никаких решений о заключении нового контракта с главой правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.

16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

Действующий контракт с Коболевым истекает в конце марта этого года.

В прошлом году набсовет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В начале июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

Также, в июле 2018 года Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Согласно финансовому отчету «Нафтогаза Украины», члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 млн грн, а глава правления Андрей Коболев получил 47,1 млн грн.

Сумма вознаграждения членов наблюдательного совета «Нафтогаза» за 2017 год составила 25,5 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.