Кабмин за год выделит более 700 млн гривень на подготовку Чернобыльской АЭС к закрытию

Кабинет министров Украины в 2015 году направит 709,688 млн грн на мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Об этом говорится в постановлении правительства №59 от 18 февраля 2015 года.

Согласно документу, на поддержание в безопасном состоянии первого, второго, третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС и существующего хранилища отработанного ядерного топлива будет направлено 337,207 млн грн, на вывод из эксплуатации и частичный демонтаж отдельных систем и элементов энергоблоков — 70,603 млн грн.

На проведение организационно-технических мероприятий по управлению, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту систем, обеспечивающих жизнедеятельность Чернобыльской АЭС, обеспечению контроля за состоянием ядерной и радиационной безопасности Кабмин направит 230,914 млн грн.

На создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2015 году предусмотрено 10,273 млн грн, а на освобождение энергоблоков от ядерного топлива – 60,691 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 2014 году направил на мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему 745,271 млн грн.

Завершить работы по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2017 году.

В июле 2014 года в ходе планового заседания Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» было принято решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект. Ранее стоимость сооружения оценивалось в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.