"Нафтогаз" оспаривает в суде решение о нарушениях при выплате премии Коболеву

Требование Госаудитслужбы ссылалось на нарушение компанией "Нафтогаз" постановления Кабинета министров Украины.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала судебный иск на Государственную аудиторскую службу Украины с просьбой признать противоправным и отменить требование ведомства, свидетельствующее о нарушениях постановления Кабинета министров при выплате главе правления компании Андрею Коболеву премии в размере 228 миллионов гривень.

Читайте такжеГройсман хочет в разы сократить зарплату руководству «Нафтогаза»

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда города Киева, куда был направлен иск.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОАО НАК "Нафтогаз Украины" к Государственной аудиторской службе Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву", - сказано в сообщении.

Уточняется, что истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование Госаудитслужбы, в котором идет речь о том, что председателю правления компании Андрею Коболеву были выплачены премии в размере более 228 млн грн в нарушение постановления Кабинета министров Украины.

Требование Госаудитслужбы ссылалось на нарушение компанией "Нафтогаз" постановления Кабинета министров Украины "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий".

Кроме того, в требовании Госаудитслужбы указано, что при проверке "Нафтогаза" установлено безосновательное списание более 11 миллионов гривень задолженности "Газпрома", чем причинен ущерб на указанную сумму.

В свою очередь в иске "Нафтогаз" указывает, что сумма была списана после взаимозачета встречных требований компаний по решению арбитража.

"Как считает истец, в результате осуществления арбитражным судом зачета встречных требований между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", данная сумма предоплаты, в счет которой "Газпром" не поставлял газ украинской компании, является погашенной и подлежит списанию", - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 миллиона долларов. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 миллиарда долларов).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

25 сентября Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу "Нафтогаза" Коболева на 1,7 тысячи гривень за непредставление запрашиваемой народным депутатом Украины информации о премии в размере 46,3 миллиона долларов руководству "Нафтогаза" за победу в Стокгольмском арбитраже.