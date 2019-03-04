Суд признал противоправным постановление Кабмина о цене на газ

Суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия постановления, обнародования проекта постановления и прочего.

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Читайте такжеГройсман заявил о невозможности снижения цены на газ для населения без согласования с МВФ и ЕС

Согласно сообщению, размешенном на портале "Судебная власть Украины", данный иск был подан общественной организацией "Тарифная мобилизация".

"Окружной административный суд города Киева принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и прочего, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение данного дела проходило с 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №315 от 27 апреля 2016 года привязал цены на природный газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии к уровню цен импортируемого из Европы газа.

Так, предельная розничная цена газа для бытовых потребителей с 1 мая 2016 года установлена на уровне 6,879 тысячи гривень за 1 тысячи кубов (с учетом тарифов на транспортировку, сборов и НДС), для производителей тепловой энергии – 6,81 тысячи гривень за 1 тысячи кубов (с учетом тарифов на транспортировку и НДС).

С 1 ноября 2018 года Кабинет министров повысил цену на газ для населения Украины на 23,5% – до 8550 гривень за тысячу кубометров.