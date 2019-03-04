Forbes: Нефть и газ Украины будут добыты, вопрос только кем

Черноморские залежи захватила Россия, но даже материковые месторождения не удастся эффективно развивать в условиях коррумпированной государственной монополии

Если спросить министра энергетики Украины Степана Кубива о долгосрочных потерях из-за аннексии Крыма в 2014 году, он посоветует обратить внимание на море.

Министерство энергетики Украины недавно сообщило, что страна «потеряла 80% залежей нефти и газа в Черном море, а также значительную часть портовой инфраструктуры» после российской оккупации украинского полуострова. Все это прозвучало на фоне продолжения напряжения в Азовском море, где Россия захватила три украинских военных судна вместе с 24 моряками, пишет Forbes.

Москва нагло ведет себя в украинских территориальных водах с 2014 года, напоминая о том, что Кремль считает эту акваторию и ее запасы энергоносителей своим военным трофеем. Хотя Украина и сделала определенные усилия в противоположность ревизионистским мечтам России, ее стратегическая позиция продолжает сокращаться. Западная военная поддержка оказалась недостаточной, а экономические санкции против агрессора – неадекватным средством сдерживания.

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В руках Украины есть важный рычаг влияния в форме ее ключевой роли в транзите российского газа на Запад. Но и этот инструмент ускользает из-за построения трубопровода «Северный поток-2», с помощью которого Москва хочет укрепить свою хватку на энергетическом рынке Европы. Проект получил одобрение Парижа и Берлина. Его запуск запланирован на декабрь 2019 года. Морской трубопровод в обход украинской территории лишит Киев трех миллиардов долларов ежегодных доходов от транзита, что составляет почти 3% украинского ВВП.

Ситуация ухудшается еще и тем, что украинский нефтяной и газовый сектор отравлен коррупцией, бюрократизмом и государственной монополией. Из-за этого Киеву трудно привлечь внешние инвестиции для своих энергетических ресурсов, оставляя страну во все более опасном экономическом положении. Потеря залежей энергоносителей в Черном море стала главной неудачей. Любые юридические попытки добиться компенсации за нефтяные и газовые активы после аннексии Крыма затянутся на много лет. Да и добиться от зловещей ядерной державы выплат будет не так уж и просто.

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Издание замечает, что, без сомнения, запасы энергоносителей Черного моря будут добыты и обработаны. Вопрос лишь в том, кто это сделает. Законным бенефициаром крымской прибрежной нефти и газа должен стать украинский народ. У Кремля же другой взгляд на ситуацию. За пределами черноморских залежей, Украина не может надеяться на развитие внутреннего энергетического сектора без наведения порядка в регуляторной системе и законодательстве.

Также Киеву нужна эффективная стратегия остановки ползучей аннексии России. Разорванная войной страна, в которой доминируют коррумпированные государственные монополии, не привлечет частных инвесторов из-за рубежа.