Украина с начала года добыла 3,5 миллиарда кубов газа

Крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за отчетный период увеличила добычу также на 2,8% - до 2,5 миллиарда кубометров.

Добыча природного газа в Украине за январь-февраль 2019 года увеличилась по сравнению с январем-февралем 2018 года на 2,8% - до 3,46 миллиарда кубометров, сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз".

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" за 2 месяца 2019 года увеличилась также на 2,8% и составила 2,54 миллиарда кубометров.

Сообщается, что крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-феврале 2019 года добыла 186 миллионов кубометров газа, а другие компании – 728,9 миллиона кубометров.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличили добычу газа на 0,4% – до 20,9 миллиарда кубометров. При этом, крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 миллиарда кубометров.