Медведев назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

Россияне хотят унормирования отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Украина может остаться страной-транзитером российского газа в Европу после 2019 года.

Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По его словам, РФ готова экспортировать топливо по украинской ГТС, но для этого должны быть выполнены условия, суть которых сводится к выгодному Кремлю улаживанию конфликтных отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом". "Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки", - сказал Медведев. И добавил, что другим важным условием является стабильная политическая обстановка в Украине.

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Как сообщалось, в первый день марта стало известно, что "Нафтогаз" выиграл арбитраж в Гааге о признании РФ виновной в потере компанией активов за аннексию Крыма. Министерство юстиции России отказалось признавать это решение на основании якобы отсутствия у Гаагского суда полномочий на рассмотрение подобных исков.

Тем временем исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что задолженность российского "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" выросла почти на $ 200 миллионов. Причиной этого он назвал невыполнение россиянами решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $ 2,56 млрд Украине. "Мы вынудим "Газпром" исполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам $ 2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $ 200 млн", - заявил Витренко.