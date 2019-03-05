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Медведев назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

04:17, 05 марта 2019
Энергетика
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Дмитрий Медведев / REUTERS

Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По его словам, РФ готова экспортировать топливо по украинской ГТС, но для этого должны быть выполнены условия, суть которых сводится к выгодному Кремлю улаживанию конфликтных отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом". "Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки", - сказал Медведев. И добавил, что другим важным условием является стабильная политическая обстановка в Украине.

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Как сообщалось, в первый день марта стало известно, что "Нафтогаз" выиграл арбитраж в Гааге о признании РФ виновной в потере компанией активов за аннексию Крыма. Министерство юстиции России отказалось признавать это решение на основании якобы отсутствия у Гаагского суда полномочий на рассмотрение подобных исков.

Тем временем исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что задолженность российского "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" выросла почти на $ 200 миллионов. Причиной этого он назвал невыполнение россиянами решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $ 2,56 млрд Украине. "Мы вынудим "Газпром" исполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам $ 2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $ 200 млн", - заявил Витренко. 

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Теги: #Медведев#транзит российского газа