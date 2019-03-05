Завтра "Энергоатом" отключит второй энергоблок Ривненской АЭС на плановый ремонт

Капитальный планово-предупредительный ремонт будет длиться 63 календарных суток.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" 6 марта отключит энергоблок №2 Ривненской АЭС для проведения планового ремонта, сообщает пресс-служба компании.

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Проведение капитального планово-предупредительного ремонта рассчитано на 63 календарных суток.

"В ходе ремонта запланировано выполнить основные ремонтные работы, в частности по повышению плотности системы герметичного ограждения реакторной установки и устранению замечаний по квалификации на сейсмические воздействия оборудования и сейсмостойкости трубопроводов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках Комплексной сводной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины будет проведена модернизация аккумуляторного хозяйства системы безопасности на энергоблоке №2.

Компания сообщает, что разработан и утвержден сетевой график выполнения ремонтных работ, назначены ответственные лица, определены материально-технические ресурсы. Персонал эксплуатационных цехов и энергоремонтного подразделения РАЭС готов к выполнению запланированных задач.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.