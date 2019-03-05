Кабмин сократил норму потребления газа для населения без счетчиков

Премьер-министр отметил, что 3,28 куба газа на человека - это справедливая норма потребления.

Кабинет министров принял решение о снижении нормы потребления газа для населения без счетчиков до 3,28 кубометра.

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Об этом на селекторном совещании заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы приняли решение и снизили норму до 3,28 кубометра. Это справедливая норма потребления. Мы никому не дадим право завышать нормы потребления и обманывать людей", - заявил премьер.

Также он сказал, что люди должны платить за газ по норме, установленной правительством.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков.

В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 кубометра на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 кубометра, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 кубометра, однако данное решение было отменено судом. В результате в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы были установлены на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека в месяц.

30 января 2019 года Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 кубометра вместо 9,8 кубометра на одного человека в месяц.