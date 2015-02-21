Цены на бензин растут вслед за долларом – уже в феврале могут превысить 24 грн

Как пишет в своей статье для ZN.UA директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн, выход на такие вершины топливных цен грозит, прежде всего, обострением кризиса потребления. В последние месяцы спад розничных продаж бензинов превышает 25% по сравнению с периодами годичной давности, и это была реакция на цены, значительно ниже текущих.

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"Не выплывет и бизнес, который напрямую зависит от объемов продаж. Для рынка нефтепродуктов, как и для любого рынка подакцизных товаров, рост стоимости всегда чреват увеличением теневого рынка. Здесь предпосылки налицо. С 2013 г. налоги в литре бензина выросли с 3,5 до 10 грн. Последний хит — 5-процентный сбор с розничного оборота подакцизных товаров, который участники топливного рынка нашли "под елочкой" в невесть откуда взявшихся поправках к Налоговому кодексу. В январе сложилась крайне показательная ситуация: сумма налогов сравнялась с закупочной стоимостью нефтепродуктов по импорту. В связи с ростом мировых цен пропорция вернулась, но внедренный по сути дифференцированный акциз все равно постоянно толкает цену вверх", - говорится в статье.

Автор считает целесообразным зафиксировать акциз на топливо в национальной валюте, а не в евро, как сейчас, однако отмечает, что "любой намек на снижение налогов в Кабмине воспринимается в штыки".