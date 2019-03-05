Нацкомиссия в марте проверит облгазы Фирташа из-за завышенных платежек

По каждому предприятию в течение пяти дней будет детально проанализировано выставление счетов.

Национальная комиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует в первой декаде марта начать внеплановые проверки операторов газораспределяющих систем по факту выставления ими завышенных сумм в платежках для населения в конце прошлого года.

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Об этом на селекторном совещании в правительстве заявила глава комиссии Оксана Кривенко.

«По каждому предприятию мы в течение пяти дней детально проанализируем выставление счетов и в случае нарушений и выявления невыполнения решений НКРЭКУ будем принимать соответствующие решения», - сказала она.

Кривенко отметила, что Нацкомиссия приняла 42 решения, которыми облгазам запрещалось делать доначисления.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также во многих случаях в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.