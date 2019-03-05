Кабмин установит граничный уровень тарифов на тепло

По словам министра, перед этим будет проведен серьезный анализ.

Кабинет министров Украины планирует установить граничный тариф на централизованное отопление.

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Об этом на заседании селекторного совещания в правительстве заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, в стране ещё остались единичные случаи, когда поставщики тепла устанавливают "космическую" стоимость теплоносителя.

"Если кто-то думает, что государство будет это оплачивать, то он ошибается. Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период закончился", - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2019 года повысились тарифы на тепло для населения в связи с увеличением стоимости природного газа с 1 ноября 2018 года на 23,5%.